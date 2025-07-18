Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,02 грн, а євро – 49,02 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у пʼятницю, 18 липня, подешевшав на 6 копійок і становить 41,99 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні також подешевшав на 20 копійок і складає 48,85 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,39 гривні, а євро - за курсом 47,85 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у пʼятницю залишився на рівні 42,02 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 18 липня, також не змінився і складає 49,02 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк України встановив на пʼятницю, 18 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,87 гривні за долар, тобто українська валюта послабилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на пʼятницю установлено на рівні 48,45 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 7 копійок.

Готівковий курс долара до гривні 18 липня знизився на 15 копійок і складає 42,00 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,50 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також знизився на 15 копійок і складає 48,95 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,25 гривні за євро.

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