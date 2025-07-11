В Україні швидшими темпами дорожчало м’ясо.

У червні 2025 року інфляція знизилася до 14,3% у річному вимірі з 15,9% у травні.

Як повідомили у Нацбанку, повернення інфляції до зниження влітку було очікуваним, зокрема через високу минулорічну базу порівняння адміністративно регульованих цін.

Однак фактичні темпи зниження інфляції виявилися повільнішими, ніж прогнозував регулятор. Відхилення від прогнозу зумовлювалося насамперед суттєвішим подорожчанням сирих продовольчих товарів в останні місяці на тлі скорочення їх пропозиції через весняні заморозки.

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"Водночас фундаментальний інфляційний тиск був дещо слабшим, ніж прогнозувалося, хоча й залишався значним на тлі високих витрат бізнесу на сировину й оплату праці та жвавого споживчого попиту", - йдеться у коментарі НБУ щодо рівня інфляції.

Зазначається, що темпи зростання цін на сирі продукти харчування далі зростали – до 28,7%. Значно пришвидшилося зростання цін на окремі кісточкові, яблука та ягоди через вплив несприятливих погодних умов на їх пропозицію. Швидше дорожчали усі види м’яса через зростання собівартості, зменшення поголів’я тварин та підвищення зовнішніх цін. Натомість темпи подорожчання овочів суттєво сповільнилися завдяки збільшенню пропозиції нового врожаю та активному імпорту.

Подорожчання палива пришвидшилося до 3,1%. Така динаміка передусім пов'язана зі збільшенням вартості бензину та дизпалива на тлі високої волатильності світових цін на нафту та послаблення гривні відносно євро. Натомість на ринку зрідженого нафтового газу спостерігалося послаблення цінового тиску завдяки надлишку постачань.

За даними Нацбанку, зростання цін на непродовольчі товари теж сповільнилося – до 3,6%. Ціни на одяг та взуття і надалі залишалися меншими, ніж торік.

Водночас подорожчання оброблених продуктів пришвидшилося до 18,2%. Стрімкіше зростали ціни на м'ясні продукти через вищу вартість продовольчої сировини, а також на безалкогольні напої, зокрема каву, що відображало тенденції на світовому ринку кави. Проте сповільнилися темпи здорожчання хліба й хлібопродуктів, олії та більшості видів молочної продукції.

В НБУ очікують, що в другому півріччі зниження інфляції триватиме, зокрема завдяки заходам монетарної політики.

Ціни в Україні - останні новини

Річна інфляція в Україні вперше за рік сповільнилася – до 14,3% у порівнянні з червнем минулого року.

При цьому продукти харчування за останній рік подорожчали на 23,2%. Найбільше зросли ціни на яйця (на 59,2%), фрукти (51,7%), соняшникову олію (33,6%), масло (28,3%) та овочі (24,2%). Найменше подорожчав цукор – на 9,1%.

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