Продати долар можна в середньому за курсом 41,50 грн, а євро – 48,25 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у пʼятницю, 18 липня, знизився на 15 копійок і складає 42,00 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,50 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також знизився на 15 копійок і складає 48,95 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,25 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,75 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,65 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,85 грн/євро, а курс продажу - 48,65 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок пʼятниці, 18 липня, складає 120 062 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 5 009 790 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк України встановив на пʼятницю, 18 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,87 гривні за долар, тобто українська валюта послабилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на пʼятницю установлено на рівні 48,45 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 7 копійок.

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