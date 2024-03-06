Продати долар можна в середньому за курсом 38,20 грн, євро – 41,40 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 6 березня, зріс на 5 копійок – до 38,70 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 38,20 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав також на 5 копійок і складає 42,05 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 41,40 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зріс на 1 копійку – до 38,58 грн/долар в середньому (продати долар можна за 38,50 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 7 копійок і складає 42,05 грн/євро (курс продажу – 41,90 грн/євро).

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на середу, 6 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,39 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 8 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 41,65 грн/євро, тобто гривня послабилася на 11 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

За прогнозом аналітика Олексія Козирєва, готівковий курс долара в Україні до 8 березня в більшості кас банків перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 37,75 до 38,80 грн/дол., а в обмінниках фінансових компаній - у рамках від 37,90 до 38,75 грн/дол.

Вас також можуть зацікавити новини: