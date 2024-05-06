Курс гривні до євро встановлено на рівні 42,40 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 7 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,36 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта, в свою чергу, подешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 42,40 грн/євро, тобто гривня знизилася на 6 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 39,20/39,30 грн/дол., євро – 42,27/42,38 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 6 травня, знизився на 5 копійок і становить 39,85 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також послабився на 5 копійок і складає 42,90 грн за євро.

Національний банк з 4 травня впровадив найбільший пакет пом'якшення валютних обмежень для підприємств з початку повномасштабної війни для поліпшення умов роботи бізнесу та виходу на нові ринки.

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