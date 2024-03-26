Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 39,53 грн, євро – 43,10 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 26 березня, зріс на 15 копійок і становить 39,50 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні зріс також на 15 копійок і складає 43,05 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,90 грн, євро – за курсом 42,05 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні зріс на 15 копійок і складає 39,53 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 18 копійок і становить 43,10 грн.

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У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 15 копійок – до 39,39 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,28 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс також на 15 копійок і складає 43,00 грн/євро (курс продажу – 42,80 грн/євро).

Національний банк України встановив на вівторок, 26 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,23 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 32 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 42,49 грн/євро, тобто гривня послабилася на 36 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

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