Курс гривні до євро встановлено на рівні 41,70 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 11 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,14 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 6 копійок, порівняно з сьогоднішнім показником.

Щодо євро національна валюта також подешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 41,70 грн/євро, тобто гривня послабилася на 21 копійку, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 38,15/38,19 грн/дол., євро – 41,69/41,73 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар подешевшав на 5 копійок – до 38,45 грн/долар в середньому (продати долар можна за 38,36 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс не змінився і складає 42,05 грн/євро (курс продажу – 41,90 грн/євро).

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 8 березня, знизився на 10 копійок і становить 38,45 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 42,05 грн за євро.

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