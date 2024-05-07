Продати долар можна в середньому за курсом 39,30 грн, євро – 42,30 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 7 травня, знизився на 8 копійок – до 39,77 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,30 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 5 копійок і складає 42,90 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,30 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 9 копійок і складає 39,75 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,65 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 2 копійки і складає 42,88 грн/євро (курс продажу – 42,70 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на вівторок, 7 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,36 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 42,40 грн/євро, тобто гривня знизилася на 6 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

Директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько прогнозує, що готівковий курс долара в Україні поточного тижня до 10 травня коливатиметься в межах діапазону 39,60 – 40,30 грн/дол.

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