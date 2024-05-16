Курс євро встановлено на рівні 42,85 грн.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 17 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,43 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 15 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта, в свою чергу, не змінилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 42,85 грн/євро, тобто гривня залишилася на попередньому рівні.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 39,44/39,46 грн/дол., євро – 42,86/42,87 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що з 20 по 26 травня валютний ринок перебуватиме в стані незначних щоденних змін, хоча тижневі показники залишатимуться сталими та вельми очікуваними.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 16 травня, залишився на попередньому рівні – 40,00 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 15 копійок – до 43,50 грн за євро.

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