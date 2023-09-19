Продати долар можна в середньому за курсом 37,80 грн, євро - 40,60 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 19 вересня, послабшав на 10 копійок - до 38,50 грн за долар.

Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні сьогодні послабшав також на 10 копійок і складає 41,40 грн за євро.

Продати американську валюту сьогодні можна в середньому за курсом 37,80 грн за долар. Продати євро можна за курсом 40,60 грн за євро.

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Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" 18 вересня подорожчав на 10 копійок - до 38,10 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові учора не змінювався і становить 41,10 грн за євро.

Міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі з членами Європейської Бізнес Асоціації повідомив, що Міністерство економіки прогнозує на наступний рік курс у 41,4 грн/дол., що буде закладено у проект державного бюджету-2024.

Своєю чергою голова НБУ Андрій Пишний зазначив, що курс гривні до долара, який щороку закладається у проект державного бюджету на наступний рік, не є прогнозом чи метою для Національного банку, а є лише розрахунковим параметром.

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