Повідомляється, що тиск на юань чинять слабкі статдані з економіки КНР і криза на ринку нерухомості.

Курс юаня до долара США впав до найнижчого рівня з 2007 року. Вперше за 16 років курс долара перевищив 7,3285 юаня. З початку 2023 року китайська національна валюта подешевшала майже на 6% до долара.

Як пише газета Financial Times, тиск на юань чинять слабкі статдані з економіки КНР, а також криза на ринку нерухомості.

Згідно з опублікованими 7 вересня статистичними даними, обсяг китайського експорту скоротився на 8,8% у річному вираженні, а імпорт - на 7,3%. Крім того, дані показали зниження профіциту зовнішньої торгівлі.

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Зазначається, що позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу Китаю у серпні зменшилося до $68,36 млрд порівняно з $78,65 млрд у серпні 2022 року та $80,6 млрд у липні поточного року.

За даними Народного банку Китаю, валютні резерви КНР у серпні знизилися до $3,16 трлн у порівнянні з $3,204 трлн місяцем раніше.

Курс долара і євро в Україні - скільки коштує валюта 7 вересня

Як повідомляв УНІАН, у банківських обмінниках курс гривні до долара 7 вересня незначно ослаб на 5 копійок - до 38,00 грн за долар. Щодо євро курс гривні сьогодні не змінився і склав 41,10 грн за євро.

А курс долара до гривні у "ПриватБанку" 7 вересня подорожчав на 15 копійок - до 37,85 грн за долар. Своєю чергою, курс готівкового євро у фінустанові не змінився і становить 41,00 грн за євро.

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