Продати долар можна в середньому за курсом 37,30 грн, євро – 40,30 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 7 вересня, незначно послабшав на 5 копійок – до 38,00 грн за долар.

Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні сьогодні не змінився і склав 41,10 грн за євро. Продати американську валюту сьогодні можна в середньому за курсом 37,30 грн за долар. Продати євро можна за курсом 40,30 грн за євро.

Курс валют в Україні

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" учора, 6 вересня, подорожчав на 5 копійок - до 37,70 грн за долар. В свою чергу, курс готівкового євро у фінустанові послабшав на 15 копійок і становив 41,00 грн за євро

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За словами заступника голови Національного банку Сергія Ніколайчука, повернення до плаваючого курсу, який був в Україні до початку повномасштабної війни, є стратегічною метою НБУ, проте для цього потрібно, аби сформувалися належні передумови.

При цьому регулятор може перейти до режиму більшої гнучкості обмінного курсу, проте Нацбанк не має конкретних термінів для зміни курсового режиму – головним є формування відповідних передумов щодо інфляції, рівня міжнародних резервів, стійкості валютного ринку та фінансової стабільності.

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