Різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку продовжить зростати.

Котирування долара у більшості обмінників у ці вихідні будуть у межах коридору: прийом 40,00 — 40,60 гривень, продаж у межах 40,65 — 41,10 гривень.

Про це пише Мінфін.

На думку Мінфіну, наступного тижня євро продовжить залишатися головним інструментом для заробітку, як для міжнародних, так і для місцевих спекулянтів.

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Безготівковий долар залишиться в межах стандартного коридору 36,57−36,93 гривні.

Причому різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку продовжить зростати. Нещодавня новина про додаткову емісію Нацбанку у вигляді викупу військових облігацій у Мінфіну ще на 30 млрд. гривень зіграє проти нацвалюти. Та й чергові виплати нашим військовим вже не за горами, що завжди підштовхує вгору котирування продажу долара та євро в обмінках фінкомпаній та касах банків.

Як і минулими вихідними, збережеться значний розкид котирувань і широкий спред між купівлею та продажем валюти. У більшості обмінників спред і з долара, і з євро становитиме від 20 копійок до 1 гривні.

При виставленні цінників з євровалюти у суботу та неділю власники обмінок орієнтуватимуться на поведінку пари євро/долар на міжнародних ринках станом на вечір п'ятниці 26 серпня, тобто в межах можливого коридору 0,99−1,01 долара за євро.

Котирування євровалюти залишаться в широкому коридорі, що пов'язано з підвищеними ризиками курсового тренду пари євро/долар найближчим часом на світових майданчиках. Місцеві фінансисти ризикувати не стануть і тому віддадуть перевагу широкому розкиду курсів купівлі та продажу євровалюти в різних регіонах України залежно від ситуації.

У більшості обмінок котирування євро будуть у межах: прийом 40,00 — 40,55 гривень та продаж 40,60 — 41,20 гривень.

Залежно від близькості регіонів до зони бойових дій деякі з обмінників скоригують прогнозні курси ще на плюс-мінус до 5−10 копійок по долару і до 9−20 копійок по євро.

Раніше експерт спрогнозувала, що курс долара в Україні може змінитися вже в найближчі дні.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, - раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Національний банк України 21 липня підвищив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

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