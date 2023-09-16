Міністр фінансів Литви Гінтаре Скайсте заявила, що при перегляді бюджету ЄС необхідно додати кошти на дороги, порти, мости та аеропорти, які дозволяють ЗСУ швидко пересуватися.

Європейському союзу слід передбачити в переглянутому довгостроковому бюджеті більше коштів на підтримку України.

Про це заявила міністр фінансів Литви Гінтаре Скайсте, нагадавши, що в рамках перегляду бюджету ЄС на 2021-2027 рр. Єврокомісія в червні запропонувала виділити 50 млрд євро у вигляді грантів та кредитів для України, щоб підтримати фінансування Києва в його боротьбі з російською агресією, повідомляє Reuters.

Вона також зазначила, що при перегляді бюджету ЄС необхідно додати кошти на дороги, порти, мости та аеропорти, які дозволяють ЗСУ швидко пересуватися, нагадавши при цьому, що виділених на ці цілі 1,7 млрд євро недостатньо.

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Цього року ЄС виплатить Україні 18 млрд євро у вигляді пільгових кредитів, але якщо запропонована сума в 50 млрд євро збережеться, то з 2024 по 2027 рік Україна буде отримувати лише 12,5 млрд щорічно.

"Якщо розділити ту суму євро, яка закладена в пропозиції, на чотири роки, то сума буде меншою, ніж цього року. Тому наша пропозиція полягає в тому, що, можливо, ми зможемо мати той самий рівень, який був у 2023 році. Якщо ми будемо мати той самий рівень, що і в 2023 році, то це буде 72 млрд", - заявила міністр.

Війна в Україні та допомога ЄС

Станом на липень 2022 року повідомлялося, що допомога ЄС на відновлення України може перевищити 500 мільярдів євро.

У червні 2023 року повідомлялося про те, яку допомогу ЄС надав Україні після російського теракту на Каховській ГЕС. На той момент Німеччина надала 5 тисяч мобільних фільтрів для води і 56 генераторів, Австрія – 20 цистерн для води і 10 насосів для відкачування забруднених вод. Крім цього, Литва та Німеччина запропонували обладнання для притулків, включаючи намети, ліжка та ковдри.

У липні 2023 року також повідомлялося про те, що Угорщина вирішила заблокувати нову допомогу ЄС Україні на 20 мільярдів євро. Будапешт зажадав прибрати угорський банк зі списку спонсорів війни.

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