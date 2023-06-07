Перша допомога надійшла від Німеччини та Австрії.

Країни Європейського союзу почали надавати допомогу для ліквідації наслідків підриву російськими окупантами дамби Каховської гідроелектростанції.

Як повідомила прес-служба українського уряду, допомога находитиме через механізм цивільного захисту ЄС.

Так, Німеччина вже надала 5 тисяч мобільних фільтрів для води та 56 генераторів, а Австрії – 20 цистерн для води та 10 насосів для відкачування забруднених вод.

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Крім цього, Литва та Німеччина запропонували обладнання для зведення притулків, включаючи намети, ліжка та ковдри.

Підрив Каховської ГЕС - наслідки для України

Російські окупанти вночі з 5 на 6 червня підірвали дамбу Каховської ГЕС, внаслідок чого у зоні підтоплення опинилися близько 80 населених пунктів. Тисячі жителів Херсонщини потребують евакуації. Ситуація на тимчасово окупованому лівобережжі області є критичною, адже там російські військові не займаються порятунком цивільного населення.

Український уряд звернувся до керівництва ООН, Червоного Хреста та інших міжнародних гуманітарних організацій з закликом підтримати операцію з порятунку українців на окупованій території.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що найбільші міжнародні організації або не дали відповіді на запит про допомогу, або він був, по суті, відмовою "у дипломатичних формулюваннях".

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