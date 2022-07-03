Україна на конференції 4-5 липня в швейцарському місті Лугано запропонує план відновлення країни, який міг би мобілізувати сотні мільярдів євро.

Обсяг фінансової допомоги для післявоєнної відбудови України, яку надасть Європейський союз, може перевищити 500 мільярдів євро.

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, український уряд обговорив проект із донорами, включаючи ЄС, які нададуть відповідь протягом найближчих місяців.

Зазначається, що Україна на конференції 4-5 липня в швейцарському місті Лугано запропонує план відновлення країни, який міг би мобілізувати сотні мільярдів євро.

План, що складається приблизно з 2000 сторінок, окреслить широкий перелік інфраструктурних і безпекових проектів, інвестицій у клімат і цифрову економіку, а також диверсифікацію енергетичних ресурсів.

Представники Європейського Союзу заявили, що блок надасть основну частину загальної фінансової допомоги, обсяг якої може перевищити 500 мільярдів євро. Наразі Єврокомісія вивчає варіанти фінансування, які включають гранти та позики. Однією з можливостей є спільне запозичення на ринках, подібне до механізму збору коштів для фонду відновлення ЄС після пандемії. Утім офіційні особи поки утримуються від оцінок, оскільки війна Росії проти України триває.

Як зазначає Bloomberg, план такого масштабу також потрапить під пильну увагу урядів ЄС, які скептично ставляться до збільшення боргу.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідає конференцію в Лугано, щоб представити базовану на ЄС платформу для глобальних донорів, включаючи партнерів із G7, багатосторонні організації, Швейцарію та Норвегію. ЄС буде прагнути координувати глобальні зусилля, відкриваючи канали для різноманітних фінансових інструментів, які використовують США та Світовий банк.

За словами джерел, команда фон дер Ляєн працює над концептуальним документом як основою для обговорень у ЄС, перш ніж будь-яка пропозиція буде фіналізована. Після літа Єврокомісія та головуюча в G7 Німеччина скличуть конференцію для просування плану. Уряд Чехії, яка головує в ЄС протягом шести місяців, планує організувати донорську конференцію в листопаді.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський наголосив, що відбудова України повинна стати найбільшим економічним проектом в Європі.

Він нагадав, що вже 4 липня Україна представить у Лугано "національний погляд, як усе це реалізувати". На думку президента, конференція в Лугано може стати вагомим кроком для відбудови України.

Він додав, що територія 10 областей постраждала від бойових дій після повномасштабного вторгнення. Українська влада своїми силами вже почала відновлювати нормальне життя у звільнених громадах, територіях. "Але реалізувати такий масштабний проект по всій країні, дати нові стандарти безпеки, нову якість життя можна тільки залучивши міжнародні можливості", - підкреслив Зеленський.

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