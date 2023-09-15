Очікується, що новий уряд продовжить проукраїнську політику.

Парламент Латвії сьогодні, 15 вересня, під час голосування затвердив Евіку Сіліню з правоцентристської партії "Нова єдність" наступним прем’єр-міністром. На цій посаді вона замінить Кріш’яніса Каріньша, який пішов у відставку минулого місяця.

Як повідомляє Reuters, уряд Каріньша, який тепер очолить МЗС, був головним критиком Росії та одним із головних прихильників України як у ЄС, так і в НАТО. Очікується, що новий прем'єр Сіліня, яка раніше була міністром соціального забезпечення, продовжить цей курс.

"Я думаю, що не буде змін у жорсткій безпековій політиці Латвії, і не буде змін у підтримці України... Найбільш суттєвою зміною в політиці може стати намір нового уряду прийняти закони про права людини, наприклад спробувати дозволити шлюби для одностатевих пар", – зазначив ризький політолог Філіпс Раєвскіс.

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