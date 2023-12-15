Ці кошти допоможуть Україні профінансувати її потреби на початку 2024 року.

У найближчі дні Єврокомісія перерахує Україні ще 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила на прес-конференції за підсумками дводенного засідання Європейської Ради у Брюсселі.

Вона відзначила, що ведеться наполеглива робота для фінансування України, і зокрема, це стосується перерахування кожного траншу. "Ті кошти, які були перераховні у минулому - це завжди була наполеглива робота, бо завжди потрібний широкий консенсус", - сказала фон дер Ляєн.

"Тепер, детальніше, у найближчі дні ми перерахуємо останні 1,5 млрд євро, які передбачені цього року для Україні й були узгоджені в рамках пакету макрофінансової допомоги (МФД) на 2023 рік", - наголосила фон дер Ляєн.

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За її словами, ці кошти допоможуть Україні профінансувати задоволення її потреб на початку 2024 року.

Макрофінансова допомога ЄС Україні

Попереднього разу Європейська Комісія у листопаді надавала Україні 1,5 мільярда євро в межах пакету макрофінансової допомоги (МФД "Плюс"), загальний обсяг якого становить до 18 мільярдів євро.

20 червня 2023 року Єврокомісія запропонувала створити спеціальний інструмент, який забезпечить послідовну, передбачувану та гнучку підтримку України на період 2024-2027 років, на загальну суму до 50 мільярдів євро.

При цьому, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на саміті Євросоюзу у Брюсселі наклав вето на допомогу Україні у вигляді 50 млрд євро від Європейського Союзу.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що Євросоюз має інструменти для гарантування надання допомоги Україні. Він впевнений, що Україна буде забезпечена у фінансуванні попри угорське вето.

У січні має відбутися наступний саміт ЄС, під час якого розглядатиметься питання створення Українського фонду розміром 50 млрд. євро на чотирирічний період.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що в Євросоюзі зможуть затвердити виділення 50 мільярдів євро, незалежно від того, якою буде позиція Угорщини.

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