Чиновниця наголосила, що підтримка України триватиме й надалі.

Європейський Союз надав Україні наступні 1,5 мільярди євро в межах макрофінансової допомоги на відновлення інфраструктури.

Про це повідомила у Twitter президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Ці кошти спрямовано в Україну після здійснених Росією атак, зокрема по об’єктах "зернової ініціативи".

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"Я рішуче засуджую російські удари по українській інфраструктурі зберігання та експорту зерна. Поки Росія продовжує свою безжальну війну, ми продовжуємо підтримувати Україну. Сьогодні ми виплатили ще 1.5 млрд євро, щоб допомогти державі функціонувати та відновлювати інфраструктуру", - зазначила Ляєн.

Вона додала, що далі буде більше.

Допомога ЄС Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня 2022 р. Європейський Союз ухвалив рішення про виділення Україні макрофінансової допомоги на 18 млрд євро.

17 січня Єврокомісія виплатила Україні перші 3 млрд євро з пакету допомоги на 18 млрд євро.

21 березня стало відомо, що перший транш у розмірі 1,5 млрд євро, які виділила ЄК в рамках макрофінансової допомоги Україні, вже знаходиться на рахунках Національного банку України.

22 червня, Україна отримала від Євросоюзу п’ятий транш у розмірі 1,5 млрд євро в рамках масштабної макрофінансової допомоги (МФД) на 2023 рік. У Міністерстві фінансів інформували, що у 2023 році до держбюджету України на той момент надійшло вже 9 млрд євро пільгових коштів від ЄС.

Крім того, 20 червня Європейська Комісія запропонувала створити спеціальний інструмент фінансування у обсязі близько 50 млрд євро, який забезпечить послідовну підтримку України на період 2024-2027 років. Таким чином Єврокомісія пропонує Євросоюзу покрити 45% потреб України у фінансуванні для відновлення країни на найближчі 4 роки.

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