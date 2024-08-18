До кейсу підключилися співробітники Amazon Web Services.

Monobank третій день поспіль під DDoS-атаками. Банк отримав вже понад 5,5 млрд запитів за два дні.

Про це у Telegram повідомив співзасновник фінустанови Олег Гороховський.

"Вже 5,5 мільярдів запитів! Стоїмо! До кейсу підключилися співробітники AWS (Amazon Web Services). Для них кібератака такого масштабу також нетипова. Крім того, нам запропонували допомогу наші спецслужби. Ситуація під контролем, але масштаб вражає", - заявив Гороховський.

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Кібератаки на російські ресурси

15 липня волонтерська хакерська спільнота спільно з кіберфахівцями Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували близько 100 веб-ресурсів у просторі держави-агресора Росії.

23 липня розпочалася нова масована кібератака фахівців Головного управління розвідки Міністерства оборони на банківську систему держави-агресора Росії. Внаслідок удару припинилася або значно ускладнилася робота платіжних систем, мобільних додатків банків, особистих кабінетів, системи оплати послуг в громадському транспорті тощо.

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