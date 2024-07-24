Користувачі на всій території РФ скаржаться на те, що не можуть скористатися цифровими послугами відразу низки основних банківських установ РФ.

Від ранку 23 липня розпочалася масована кібератака фахівців Головного управління розвідки Міністерства оборони на банківську систему держави-агресора Росії.

Як повідомило УНІАН джерело у спецслужбі, внаслідок удару припинилася або значно ускладнилася робота платіжних систем, мобільних додатків банків, особистих кабінетів, системи оплати послуг в громадському транспорті тощо. Також спостерігаються перебої в роботі основних мобільних операторів та інтернет-провайдерів Росії.

За словами співрозмовника, користувачі на всій території РФ скаржаться на те, що не можуть скористатися цифровими послугами відразу низки основних банківських установ РФ. Зокрема, онлайн-сервіси не працюють або суттєво деградували у "Альфа-банку", "СберБанку", Райффайзен банку, ВТБ Банку, РСХБ Банку, Газпромбанку, Т-Банку, онлайн-банкінгу iBank.

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Крім того заблокована або відчутно порушена робота національних платіжних систем терористів - "Системи швидких платежів "СБП" та Національної системи платіжних карт "НСПК".

Також російські користувачі у соцмережах масово скаржаться на неможливість скористатися мобільним звʼязком або мобільним інтернетом від "Білайн", "Мегафон", "Теле2" та "Ростелеком".

Як поінформувало джерело, в Росії вже визнали, що масовий збій в роботі онлайн-сервісів є наслідком атаки "політично мотивованих хакерів". Водночас, в українській розвідці зазначають, що атака ще триває і далека до свого завершення.

"Насправді, росіяни таким чином досягають "цілей сво", яка, як відомо, іде "по плану". Росія і кріпосні Путіна повертаються до "істоков" і "скрєп": "натівський" інтернет все менше впливає на життя росіян, а онлайн-сервіси зникають як "ворожі ліберальні цінності". Це вдалий момент, аби повною мірою втілити в життя омріяне кремлем "імпортозамєщєніє" у форматі дерев’яних рахівниць, паперових сберкнижок і наскельного бухгалтерського живопису. Ми зі свого боку докладаємо всіх зусиль, аби прискорити цей процес і повернути московитів у часи, коли ніякий біткоїн, біржова акція або навіть долар жодним чином не впливав на їхнє життя. Адже вони банально не матимуть до цього доступу", - прокоментував ситуацію співрозмовник в агентства.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня волонтерська хакерська спільнота спільно з кіберфахівцями ГУР атакували близько 100 веб-ресурсів у просторі держави-агресора Росії. "Кібератака була спрямована на знищення внутрішньої інформації компаній, які обслуговують причетних до ведення війни проти України клієнтів з державного сектору Росії", - заявили в українській розвідці.

Зокрема, ураження зазнали: "MITgroup" - група компаній, яка займається розробкою корпоративних веб-сайтів; "Пєрмскій завод промобладнання" - підприємство, що виготовляє та постачає підйомне обладнання для промислових обʼєктів; "Обʼєднані кранові технології" - торгово-виробнича компанія з виготовлення та реалізації вантажопідйомного обладнання; "РУМОС-ЛАДА" - дилер автомобілів LADA.

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