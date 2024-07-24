Від ранку 23 липня розпочалася масована кібератака фахівців Головного управління розвідки Міністерства оборони на банківську систему держави-агресора Росії.
Як повідомило УНІАН джерело у спецслужбі, внаслідок удару припинилася або значно ускладнилася робота платіжних систем, мобільних додатків банків, особистих кабінетів, системи оплати послуг в громадському транспорті тощо. Також спостерігаються перебої в роботі основних мобільних операторів та інтернет-провайдерів Росії.
За словами співрозмовника, користувачі на всій території РФ скаржаться на те, що не можуть скористатися цифровими послугами відразу низки основних банківських установ РФ. Зокрема, онлайн-сервіси не працюють або суттєво деградували у "Альфа-банку", "СберБанку", Райффайзен банку, ВТБ Банку, РСХБ Банку, Газпромбанку, Т-Банку, онлайн-банкінгу iBank.
Крім того заблокована або відчутно порушена робота національних платіжних систем терористів - "Системи швидких платежів "СБП" та Національної системи платіжних карт "НСПК".
Також російські користувачі у соцмережах масово скаржаться на неможливість скористатися мобільним звʼязком або мобільним інтернетом від "Білайн", "Мегафон", "Теле2" та "Ростелеком".
Як поінформувало джерело, в Росії вже визнали, що масовий збій в роботі онлайн-сервісів є наслідком атаки "політично мотивованих хакерів". Водночас, в українській розвідці зазначають, що атака ще триває і далека до свого завершення.
"Насправді, росіяни таким чином досягають "цілей сво", яка, як відомо, іде "по плану". Росія і кріпосні Путіна повертаються до "істоков" і "скрєп": "натівський" інтернет все менше впливає на життя росіян, а онлайн-сервіси зникають як "ворожі ліберальні цінності". Це вдалий момент, аби повною мірою втілити в життя омріяне кремлем "імпортозамєщєніє" у форматі дерев’яних рахівниць, паперових сберкнижок і наскельного бухгалтерського живопису. Ми зі свого боку докладаємо всіх зусиль, аби прискорити цей процес і повернути московитів у часи, коли ніякий біткоїн, біржова акція або навіть долар жодним чином не впливав на їхнє життя. Адже вони банально не матимуть до цього доступу", - прокоментував ситуацію співрозмовник в агентства.
Кібератаки на російські веб-ресурси
Як повідомляв УНІАН, 15 липня волонтерська хакерська спільнота спільно з кіберфахівцями ГУР атакували близько 100 веб-ресурсів у просторі держави-агресора Росії. "Кібератака була спрямована на знищення внутрішньої інформації компаній, які обслуговують причетних до ведення війни проти України клієнтів з державного сектору Росії", - заявили в українській розвідці.
Зокрема, ураження зазнали: "MITgroup" - група компаній, яка займається розробкою корпоративних веб-сайтів; "Пєрмскій завод промобладнання" - підприємство, що виготовляє та постачає підйомне обладнання для промислових обʼєктів; "Обʼєднані кранові технології" - торгово-виробнича компанія з виготовлення та реалізації вантажопідйомного обладнання; "РУМОС-ЛАДА" - дилер автомобілів LADA.