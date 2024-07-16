ГУР атакувало майже сотню російських веб-ресурсів: що відомо

Внаслідок кібератаки зовнішній вигляд уражених веб-ресурсів агресора зазнав певних змін.

15 липня волонтерська хакерська спільнота спільно з кіберфахівцями Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували близько 100 веб-ресурсів у просторі держави-агресора Росії. Як повідомила прес-служба ГУР, станом на 16 липня з переліку атакованих російських сайтів продовжують "лежати" 39.

"Кібератака була спрямована на знищення внутрішньої інформації компаній, які обслуговують причетних до ведення війни проти України клієнтів з державного сектору Росії", - заявили в українській розвідці.

Зокрема, ураження зазнали:

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"MITgroup" - група компаній, яка займається розробкою корпоративних веб-сайтів;

"Пєрмскій завод промобладнання" - підприємство, що виготовляє та постачає підйомне обладнання для промислових обʼєктів;

"Обʼєднані кранові технології" - торгово-виробнича компанія з виготовлення та реалізації вантажопідйомного обладнання;

"РУМОС-ЛАДА" - дилер автомобілів LADA.

"Внаслідок кібератаки зовнішній вигляд уражених веб-ресурсів агресора зазнав певних змін - тепер замість звичних московитам розділів на сайтах видно лише свинячу голову та код помилки "404", - підкреслили в ГУР.

Хакерські атаки на РФ

Ураження російських серверів, онлайн-сервісів та мережевої інфраструктури останнім часом відбуваються системно. До прикладу, на початку червня кіберфахівці ГУР здійснили масовану атаку на сайти Міністерства юстиції, Міністерства оборони, Міністерства інформаційних технологій і зв'язку, Міністерства фінансів, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства надзвичайних ситуацій, Міністерства промисловості та енергетики РФ ті інші об’єкти.

А наприкінці червня у тимчасово окупованому Криму низка найбільших інтернет-провайдерів зазнали масованої кібератаки. Атаку здійснили українські кіберфахівці воєнної розвідки. Під удар потрапили відразу низка великих надавачів послуг у Криму.

Тоді місцева окупаційна адміністрація попередила мешканців півострова, що найближчим часом можливі перебої з доступом до інтернету. Як повідомила так звана "замміністра внутрішньої політики, інформації та зв’язку" окупаційної адміністрації Юлія Кирик, "профілі DDos-атак постійно змінюються, фахівці провайдерів вживають заходів для протидії атакам".

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