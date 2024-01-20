Користувачі повідомляють про збої в роботі та про те, що зараз через банк неможливо провести транзакції.

Співвласник банку Monobank повідомив про масовану DDoS атаку на банк і назвав ситуацію контрольованою. Про це Олег Гороховський повідомив у Telegram.

"Найпотужніша DDoS атака. Ситуація під контролем", - написав він.

Згодом він повідомив, що на Monobank продовжують здійснювати потужну DDoS-атаку.

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"50 мільйонів запитів. Друга хвиля. Стоїмо!" - поінформував Гороховський.

О 00:43 Гороховський написав: "Розходимося".

Користувачі повідомляють про збої в роботі та про те, що зараз через банк неможливо провести транзакції.

Хакерські атаки РФ на "Київстар" - деталі

Сервіси "Київстар" перестали працювати 12 грудня: через масштабну атаку хакерів в українців пропали всі послуги - інтернет, мобільний зв'язок тощо. Це стало надзвичайною проблемою, адже деякі користувалися послугами "Київстар" не тільки на телефоні, але мали його домашній інтернет.

Хоча оператор постарався мобільно ліквідувати проблему, спершу послуги почали поступово повертати саме в українському покритті мережі.

Представнки мобільного оператора "Київстар" не підтвердили інформацію про те, що хакери мали багатомісячний доступ "всередині" компанії до особистих даних абонентів, та їх витік. Про це повідомила речниця компанії Ірина Леліченко.

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