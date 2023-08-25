Основні активи проросійського колаборанта Володимира Сальдо, його колишньої дружини та доньки було стягнуто в дохід держави.
За рішенням суду Уряд прийняв рішення передати майно родини зрадника в управління Фонду державного майна України, повідомляє Мінекономіки.
Основою для передачі майна гауляйтера Херсонської області стали рішення Вищого антикорупційного суду України від 09.05.2023 (справа № 991/3250/23) та постанова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду України від 17.05.2023 про застосування санкцій.
"Майно і активи зрадника Володимира Сальдо, а також його найближчих родичів, було передано в дохід держави. Тепер Фонд держмайна має забезпечити проведення державної реєстрації прав власності цих активів, а згодом приватизацію або передачу в оренду цього майна. Кошти від продажу або їх оренди мають поповнити державний бюджет України", - наголосила Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.
Зокрема рішенням Уряду до Фонду держмайна було передано:
- три земельні ділянки;
- готель на 3279,9 кв. м у Херсоні;
- апартаменти на 304,2 кв. м в Ялті;
- два паркомісця в Ореанді (Ялта);
- триповерхова будівля в Херсоні на 2143,3 кв. м;
- будинок на 236,7 кв. м у Херсоні;
- три квартири в Ореанді (135,1 кв. м), Одесі (128,5 кв.м) та Херсоні (36,8 кв.м);
- автомобіль Volvo XC90 2020 року випуску;
- 99,86% ПрАТ "Каштан" (розробляє гранітний кар'єр в Житомирській області) - оформлене на колишню дружину Сальдо;
- 30% ПрАТ "Дельта Сервіс" (транспортна компанія) - оформлене на колишню дружину Сальдо;
- 55,56% ТОВ "Бебко-Авто" (мережа автосалонів і СТО в Херсоні) - записано на доньку Сальдо;
- 40% ТОВ "Конка" (Херсонська компанія, що займається організацією відпочинку) – записано на доньку Сальдо.
Діяльність колаборанта Сальдо
9 травня 2023 року суд конфіскував активи гауляйтера Сальдо, але не чіпав компанії Ддочки зрадника. Того ж дня, 9 травня 2023 року, Мін'юст заявив про те, що готує апеляцію на рішення суду, згідно з яким не було накладено арешт на активи дочки Сальдо.
Згодом апеляційна палата Вищого антикорупційного суду конфіскувала всі активи колишнього депутата Верховної Ради і колишнього мера Херсона Володимира Сальдо.