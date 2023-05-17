Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду конфіскувала всі активи колишнього депутата Верховної Ради і колишнього мера Херсона Володимира Сальдо.
Свого рішення суд оголосив у середу, 17 травня. Апеляційна палата також погодилася з конфіскацією майна, записаного на дочку Сальдо, попри те, що суд першої інстанції 9 травня відхилив позов Мін'юсту в цій частині.
До список конфіскованого майна Сальдо потрапили:
- три земельні ділянки в Херсоні;
- готель на 3272,9 кв. м у Херсоні;
- апартаменти на 304,2 кв. м в Ялті;
- два паркомісця в Ореанді (Ялта);
- триповерхова будівля в Херсоні на 2143,3 кв. м;
- будинок на 226,7 кв. м у Херсоні;
- три квартири в Ореанді, Одесі та Херсоні;
- автомобіль Volvo XC90 2020 року випуску.
Майно, конфісковане у сім'ї зрадника:
- 99,86% ПрАТ "Каштан" (розробляє гранітний кар'єр в Житомирській області) - оформлене на колишню дружину Сальдо;
- 30% ПрАТ "Дельта Сервіс" (транспортна компанія) - оформлене на колишню дружину Сальдо;
- 55% ТОВ "Бебко-Авто" (мережа автосалонів і СТО в Херсоні) - записано на дочку Сальдо;
- 40% ТОВ "Конко" (Херсонська компанія, що займається організацією відпочинку) – записано на дочку Сальдо.
"Дохід, отриманий нею [дочкою Сальдо] за період з 2001 по 2013 роки, був недостатнім для їх придбання. Тому є підстави вважати, що зазначені частини були придбані за кошти її батька, Сальдо В.В., і знаходяться в його опосередкованому володінні", – пояснив суд своє рішення.
Постанова Апеляційної палати ВАКС набуває чинності після її проголошення і не підлягає оскарженню.
Справа зрадника Сальдо
Сальдо звинувачується в державній зраді. Причетний до організації в Херсонській області російського псевдореферендуму. Після заахвату окупантами Херсонської області був "виконуючим обов'язки губернатора".
СБУ повідомила про підозру зраднику у вересні 2022 року.
13 квітня 2023 року Мін'юст подав до суду заяву про застосування санкцій до колаборанта Сальдо.
9 травня 2023 року суд конфіскував активи гауляйтера Сальдо, але не чіпав компанії Ддочки зрадника.
Того ж дня, 9 травня 2023 року, Мін'юст заявив про те, що готує апеляцію на рішення суду, згідно з яким не було накладено арешт на активи дочки Сальдо.