До Дерипаски застосовано санкції Україною, США, ЄС, Великою Британією, Польщею, Швейцарською Конфедерацією, Австралією та Новою Зеландією.

Мін'юст України подав позов до Верховного суду про стягнення українських активів російського олігарха Олега Дерипаски.

Згідно з повідомленням, опублікованим на сайті Мін'юсту, алюміній, який пов'язаний з Дерипаскою завод постачяє російським підприємствам оборонного комплексу, виробляється з української сировини.

"Мін'юст отримав інформацію, що підконтрольна Олегу Дерипасці група "Русал" постачає алюміній російським підприємствам оборонного комплексу, які працюють для потреб Збройних сил Росії. При цьому частина алюмінієвої продукції виробляється з сировини українського походження - а саме виробництва Миколаївського глиноземного заводу", - йдеться в повідомленні на сайті Мін'юсту.

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"До Дерипаски застосовані санкції як Україною, так і США, ЄС, Великою Британією, Польщею, Швейцарською Конфедерацією, Австралією і Новою Зеландією... підсанкційна особа є громадянином Росії, підтримує путінський режим, оскільки залучена до отримання вигоди від уряду Росії та виробництва бронетехніки, що застосовується країною-агресором у війні проти України, - зазначила заступник міністра юстиції Ірина Мудра. - Міністерством юстиції України зібрана достатня доказова база для звернення до ВАКС щодо стягнення його активів в Україні в дохід держави".

Санкції проти олігарха Дерипаски:

Російський оліграх Олег Дерипаска з 2018 року перебуває під санкціями США. Він звернувся до суду, щоб зняти обмеження, але його позов відхилив федеральний суддя в 2021 році.

3 жовтня 2022 року Верховний суд США відхилив клопотання олігарха Дерипаски про скасування санкцій.

12 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій щодо екс-президента Віктора Януковича, бізнесмена Сергія Курченка, російського олігарха Олега Дерипаски і екс-міністра оборони Павла Лебедєва.

12 грудня 2022 року в Росії заарештували готельний комплекс "Імеретинський" і пристані для яхт в Сочі Олега Дерипаски. Майно оцінюється в 1 мільярд доларів.

Дерипаска через групи пов’язаних компаній володіє значними активами в Україні: ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів", ПрАТ "Хустський кар`єр", ПрАТ "Жежелівський кар`єр", ТОВ "Гуардон України", ТОВ "Компанія "Алюміній України", ТОВ "Сервісний центр "Металург", ТОВ "ЧАС ІТ", ТОВ "Охорона МГЗ", ТОВ "Центр обліку Миколаїв", Миколаївський благодійний фонд "Центр соціальних програм", ТОВ "Запоріжалюмінторг", АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат", нежитловою нерухомістю, технікою та ін.

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