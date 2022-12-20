Відзначається, що арештоване майно олігарха оцінюється в мільярд доларів.

Готельний комплекс "Імеретинський" і пристані для яхт в Сочі російського олігарха Олега Дерипаски заарештували. Майно оцінюється в 1 мільярд доларів.

За даними видання Financial Times, федеральна територія "Сіріус", створена при президенті РФ Володимирі Путіні, подала позови по земельних спорах проти "РогСибАл", яка володіє Імеретинським комплексом. У судових документах зазначено, що у вересні суддя виніс рішення на користь "Сіріуса", виселивши "РогСибАл", а окремим рішенням заарештував нерухомість компанії.

Пізніше заступник Генпрокуратури РФ подала ще один позов проти "РогСибАл" до Московського міського суду, щоб конфіскувати комплекс і "передати майно у власність Російської Федерації". Люди з оточення Дерипаска вважають, що це пов'язано з риторикою олігарха.

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"Кремль попросив його заспокоїтися", - йдеться в повідомленні.

Санкції проти олігарха Дерипаски - що відомо

Російський оліграх Олег Дерипаска з 2018 року перебуває під санкціями США. Він звернувся до суду, щоб зняти обмеження, але його позов відхилив федеральний суддя в 2021 році.

12 жовтня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій щодо екс-президента Віктора Януковича, бізнесмена Сергія Курченка, російського олігарха Олега Дерипаски і екс-міністра оборони Павла Лебедєва.

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