Сторони підписали відповідний меморандум про співпрацію у сфері кібербезпеки.

Національний банк України продовжує співпрацю з Міністерством фінансів США у сфері забезпечення кібербезпеки в банківському та фінансовому секторах України.

Як повідомила прес-служба регулятора, з цією метою сторони підписали Меморандум про взаємодію та співробітництво у сфері кібербезпеки.

"Його підписання дає можливість Національному банку та Міністерству фінансів США продовжувати співпрацю, що стала результатом попередніх домовленостей між інституціями щодо підтримки України в питаннях кібербезпеки та наданні всебічної допомоги для подальшої розбудови можливостей кіберзахисту України, зокрема банківського та фінансового секторів", - йдеться у повідомленні.

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Метою цього документа є організація взаємодії між Національним банком України та Міністерством фінансів США для:

реалізації механізмів обміну інформацією у сфері кібербезпеки та актуальних кіберзагроз;

подальшого розвитку Центру кіберзахисту Національного банку;

розроблення та реалізації заходів підтримки Національного банку з питань кібербезпеки в банківському та фінансовому секторах України.

"Зміцнення кібербезпеки та спільна протидія актуальним кіберзагрозам вкрай важливі для стабільної та безперервної роботи українського фінансового сектору. Особливо актуальним це питання є в умовах гібридної війни, яку вже третій рік РФ веде проти України на додачу до повномасштабної військової агресії", – наголосив голова Нацбанку Андрій Пишний.

Андрій Пишний додав, що співпраця НБУ та Міністерства фінансів США в цьому напрямі дасть змогу й надалі підтримувати ефективну систему захисту банків та фінансових установ від кіберзагроз, зокрема в умовах воєнного стану, та забезпечувати сталість фінансових ринків.

Заступник помічника держсекретаря США з питань кібербезпеки та захисту критичної інфраструктури Тодд Конклін зазначив, що загрози, з якими стикаються українські колеги, ймовірно, будуть спрямовані і на Сполучені Штати, тому тісна співпраця та постійний обмін інформацією допомагають обом країнам залишатися напоготові.

Меморандум набув чинності 4 квітня 2024 року. Він визначає методи обміну інформацією про загрози кібербезпеці та інциденти, учасників кіберзагроз, а також дає змогу сторонам проводити спільні навчання, експертні форуми тощо.

Кібербезпека під час війни

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов раніше заявив, що російські шпигуни розробили інструменти штучного інтелекту, які Москва може використовувати для втручання у вибори у Великій Британії та США в масштабах, "експоненціально більших", ніж будь-коли раніше.

Восени минулого року стало відомо, що ГРУ РФ розробила шкідливе програмне забезпечення, розраховане на крадіжку інформації з пристроїв Android. Його діяльність стосувалася гаджетів бійців армії України.

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