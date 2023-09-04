Британська розвідка оцінила можливості РФ після новини, що окупанти "інфікують" пристрої шкідливим програмним забезпеченням Infamous Chisel.

ГРУ РФ розробила шкідливе програмне забезпечення, розраховане на крадіжку інформації з пристроїв Android. Його діяльність стосувалася гаджетів бійців армії України.

31 серпня Національний центр кібербезпеки (NCSC) разом з іншими організаціями виявив "шкідника" Infamous Chisel, нагадала британська розвідка.

Розробка цієї програми пов'язана з групою Sandworm - російських кібертерористів, які працюють під керівництвом розвідки Росії.

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У британській розвідці оцінили відповідну небезпеку та зазначили, що програмне забезпечення було розраховане на крадіжку даних з пристроїв ЗСУ.

"Infamous Chisel, швидше за все, використовувався з метою викрадення конфіденційної військової інформації. Ця діяльність демонструє постійне використання Росією кіберпотужностей для підтримки вторгнення в Україну", - йдеться в повідомленні.

Хакери з РФ намагаються інфікувати пристрої ЗСУ

1 вересня CNN, посилаючись на попередження союзників Києва, повідомило, що РФ намагається отримати доступ до мобільних пристроїв бійців ЗСУ через кібератаки. Зокрема, йшлося про спроби вкрасти інформацію з планшетів, які працюють на платформі Android. Саме ці гаджети армія України використовувала для планування операцій.

Зокрема, шкідливий код на пристрої направляли через супутникову систему Starlink.

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