За словами Данілова, мережа інформаторів і агентів Москви настільки велика, що викорінити російське втручання неможливо.

Російські шпигуни розробили інструменти штучного інтелекту, які Москва може використовувати для втручання у вибори у Великій Британії та США в масштабах, "експоненціально більших", ніж будь-коли раніше, попереджає секретар Ради національної безпеки і оборони України.

В інтерв'ю The Times Олексій Данілов заявив, що штучний інтелект дав змогу Росії значно активізувати дезінформаційні кампанії, покликані викликати розкол і вплинути на громадську думку, і що тепер у Москви є спеціальні підрозділи, які опікуються кожною європейською країною, де відбуваються вибори.

Раніше Москва покладалася на армії працівників, які вручну поширюють дезінформацію в Інтернеті з "фабрики тролів" у Санкт-Петербурзі. Тепер же всього два-три агенти можуть створити десятки тисяч схожих на справжні фальшивих акаунтів, сказав Данілов.

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Вважалося, що здатність Росії втручатися у справи іноземних держав і проводити операції було підірвано висилкою російських шпигунів із посольств по всьому світу. Але вбивство льотчика Максима Кузьмінова в Іспанії стало суворим нагадуванням, що Росія, як і раніше, здатна проводити смертоносні операції на чужій території.

За словами Данілова, мережа інформаторів і агентів Москви настільки велика, що викорінити російське втручання неможливо: "Студенти, дружини, туристи - всі вони використовуються Росією для виконання своїх замовлень за кордоном".

ФСБ має контакти з європейськими злочинними угрупованнями, і ці відносини спростилися з появою криптовалюти, каже Данілов. "У Кремлі сидять злочинці, і вони використовують злочинців, щоб ті робили за них їхню роботу. У країні панує кримінал", - вважає секретар РНБО.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що під час кіберкампанії проти України російські агенти щотижня поширюють 166 мільйонів дезінформаційних повідомлень на таких платформах, як Telegram, Facebook, Instagram і Twitter.

З них 36 мільйонів минулого тижня були спрямовані на дискредитацію вищих посадових осіб України; 23,5 мільйона - на розкол політичної та військової єдності; 51 мільйон - на деморалізацію армії; і 55 мільйонів - на деморалізацію громадськості.

Як приклад ефективності кампанії з дезінформації Данілов навів західні ЗМІ, що цитують неправдиві дані про втрати України, і протести у зв'язку з фальшивою інформацією про мобілізацію, що виникли у створених Росією Telegram-каналах.

Кібертероризм РФ - деталі

Уряд Великої Британії звинуватив ФСБ Росії у "спробах кібервтручання" в британську політику і ЗМІ. Під удар потрапили члени парламенту, журналісти та інші особи.

"Сьогодні я можу підтвердити, що російські Федеральні служби безпеки, ФСБ, стоять за постійними зусиллями щодо втручання в наші демократичні процеси. Вони націлилися на членів цієї палати і палати лордів. Вони націлилися на державних службовців, журналістів і НУО (неурядові організації). Вони націлилися на високопоставлених осіб та організації з чітким наміром - використати отриману інформацію для втручання в британську політику", - цитує представника МЗС Британії в Палаті громад Лео Догерті.

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