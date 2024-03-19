Під ударом опинились не лише російські державні, а й приватні структури, які сплачують податки та фінансують війну проти України.

Фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України та активісти групи "BO Team" здійснили низку кібератак по обʼєктах держави-агресора Росії. Під ударом опинились не лише російські державні, а й приватні структури, які сплачують податки та фінансують війну проти України, повідомили в ГУР.

Так, зазначається, що упродовж тижня з 11 по 18 березня 2024 року:

атаковано ресурси ПАТ "Ростєлєком" – виведено з ладу комунікаційне обладнання Забайкальського та Красноярського краю РФ;

отримано доступ до системи електронного документообігу "Правітєльства Бєлгородской області", здійснено фейкові розсилки 12 тисячам місцевих чиновників;

атаковано та виведено з ладу комунікаційне обладнання ТОВ "Бєлзнак";

атаковано та знищено інформаційні ресурси "Муніципального бюджетного учєрєждєнія Старооскольского городского многоотраслєвого проізводствєнного обʼєдінєнія комунального хозяйства";

атаковано та знищено інфраструктуру ЗАТ "Томмолоко";

захоплено та знищено серверну інфраструктуру разом з резервними копіями хостинг-провайдера "1Gb.ru" та десятків тисяч веб-сайтів, які він обслуговував;

виведено з ладу понад 40 мережевих пристроїв Mikrotik в "Центрє управлєнія городскім автоелєктротранспортом" у Новосибірську.

В українській розвідці підкреслили, що нанесені ворогу збитки можуть обчислюватись сотнями тисяч доларів.

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Кібероперації ГУР

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України в результаті DDoS-атаки отримали доступ до серверів Міністерства оборони РФ. Тепер українська спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало МО РФ, а також масивом секретної службової документації російського міністерства війни.

Також ГУР організувало збій у системі онлайн-голосування РФ. Зокрема, система онлайн-голосування на так званих "виборах" президента у Росії не працювала. У день голосування фіксували серйозні проблеми у роботі системи електронного голосування, стався збій. Кібератаку організувало Головне управління розвідки Міноборони України.

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