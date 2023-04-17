Сергій Марченко наголосив, що розраховує на тривалу та міцну співпрацю з міжнародними партнерами для пришвидшення перемоги у війні.

Цьогоріч в Україні планується нагальне відновлення, яке оцінюється у 14,1 млрд доларів США. Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів, про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю для CNN.

"У цьому році ми плануємо реалізувати нагальне відновлення, яке оцінюється у 14,1 млрд доларів США. Пріоритетними напрямами є відновлення енергетичної інфраструктури, гуманітарне розмінування, відновлення пошкодженого житла, критичної та соціальної інфраструктури, а також підтримка приватного сектору", - сказав очільник Мінфіну.

Марченко зазначив, що завдяки нещодавно затвердженій програмі розширеного фінансування МВФ для України Мінфін має більшу впевненість щодо фінансування дефіциту бюджету у поточному році.

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Водночас міністр додав, що, окрім зусиль українського уряду та міжнародних донорів, важливо, щоб іноземний бізнес інвестував в Україну, тим самим підтримуючи відновлення і розвиток економіки країни.

Марченко також наголосив, що розраховує на тривалу та міцну співпрацю з міжнародними партнерами для пришвидшення перемоги у війні, оскільки програш України означатиме програш усього цивілізованого світу.

Фінансова допомога для України - деталі

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду 31 березня схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму 15,6 мільярдів доларів, щоб допомогти країні задовольнити нагальні фінансові потреби на тлі триваючої війни.

3 квітня Міжнародний валютний фонд перерахував Україні перший транш у розмірі 2,7 млрд доларів США.