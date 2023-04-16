Вашингтон шукає шляхи залучити заморожені російські активи.

В США вважають, що Російська Федерація, яка веде загарбницьку війну проти нашої країни, має заплатити за відновлення пошкоджених об'єктів інфраструктури.

Вашингтон обговорює із союзниками, як обійти юридичні обмеження на використання заморожених активів Росії з цією метою, розповіла в інтерв’ю CNN міністерка фінансів Джанет Єллен.

"Світова спільнота, я думаю, очікує від Росії, що вона візьме цю відповідальність. Це те, що ми обговорюємо з нашими партнерами, але існують юридичні обмеження щодо того, що ми можемо робити із замороженими російськими активами", – сказала вона.

Відео дня

Використання заморожених активів РФ для відновлення України

Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд повідомила, що Вашингтон розглядає можливість використання заморожених активів Російської Федерації для фінансування відновлення зруйнованої за час повномасштабної війни інфраструктури в Україні. Зокрема, йдеться про залучення заблокованих 300 мільярдів доларів Центробанку Росії.

Євросоюз також вивчає юридичні варіанти використання заморожених блоком російських валютних резервів. Зокрема, розглядають варіант інвестування цих активів і скерування прибутку від них для фінансування відновлення України. Як повідомляло видання Politico, Європейська комісія розраховує на дохід в розмірі 2,6%.

Вас також можуть зацікавити новини: