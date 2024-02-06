Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту.

Станом на 1 лютого 2024 року міжнародні резерви України становили 38,525 млрд доларів США. У січні вони знизилися на 4,9%, або 1,983 млрд доларів. Про це повідомили у Нацбанку з посиланням на попередні дані.

Зазначається, що така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для збереження курсової стійкості, борговими виплатами країни в іноземній валюті та зменшенням надходжень міжнародної допомоги.

Так, у січні Нацбанк продав на валютному ринку 2,549 млрд доларів США та викупив до резервів 16 млн доларів. Отже, чистий продаж валюти НБУ в січні становив 2,533 млрд доларів, або на 29% менше порівняно з груднем.

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По-друге, впливали надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу. Загалом на валютні рахунки уряду надійшло 898,9 млн дол. США.

Водночас за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 441,6 млн дол.

По-третє, потрібно враховувати переоцінку фінансових інструментів унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту, підсумували в НБУ.

Міжнародні резерви України

Станом на 1 січня 2024 року міжнародні резерви України становили 40,51 млрд дол. У грудні 2023 року вони зросли на 4,4% порівняно з листопадом завдяки надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Нацбанком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

За даними НБУ, міжнародна фінансова підтримка України у 2024 році зберігатиметься, хоча й у менших обсягах, що дасть змогу утримувати міжнародні резерви на високому рівні та забезпечувати курсову стійкість.

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