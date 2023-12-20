У Мінфіні заявили про максимізацію доходів держбюджету, активізацію внутрішнього ринку запозичень.

Потреба у зовнішньому фінансуванні наступного року сягатиме 37,3 млрд доларів США. Цифра верифікована експертами МВФ. Це на 4 млрд доларів менше, ніж планувалось, заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі з керівниками центральних банків країн G7, керівництвом Євросоюзу, МВФ і Світового банку.

"Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік вдалося зменшити з 41 млрд доларів США завдяки заходам із максимізації доходів держбюджету, активізації внутрішнього ринку запозичень та інших заходів. Також було скорочено всі капітальні видатки держбюджету", – зазначив голова Мінфіну.

За його словами, у 2024 році ключовими задачами є військова кампанія та соціальна підтримка. Оборона і безпека фінансується виключно за рахунок внутрішніх доходів бюджету, а от для забезпечення потреб соціальної сфери уряд розраховує на допомогу міжнародних партнерів.

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Марченко додав, що 2023 році Міністерству фінансів вдалося залучити вже понад 39 млрд доларів зовнішнього фінансування. До кінця поточного року допомога донорів сягне близько 42,3 млрд доларів. Також він вказав на відновлення української економіки.

"У 2023 році економіка України демонструє стійкість та розвиток. Зростання ВВП прогнозується на рівні до 5%, інфляція знизилась із 26,6% минулого року до 5,1% у листопаді цього року. За 11 місяців 2023 надходження до державного бюджету від митниці та податкової збільшено на 4,4 млрд доларів США порівняно з аналогічним періодом 2022 року", – підкреслив Марченко.

Допомога Україні

Україна зіткнулась з проблемами щодо затвердження допомоги на наступний рік міжнародними партнерами. У Сенаті США заявили, що допомоги до 2024 року Києву очікувати не варто. Переговірники в Сенаті відмовилися від прийняття цього року угоди про надання Україні військового фінансування і перенесли переговори на січень.

Також виникли проблеми із затвердження пакету допомоги з боку Євросоюзу. Так, блок зіткнувся з вето прем’єра Угорщини Віктора Орбана. Однак в ЄС сподіваються, що все ж таки зможуть подолати опір Угорщини у виділенні допомоги Україні.

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