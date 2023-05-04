Більший обсяг резервів від вищезазначеного було зафіксовано в серпні 2011 року.

Станом на 1 травня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 35,943 млрд дол.

Як повідомила прес-служба Національного банку, такий обсяг резервів є рекордним за останні 11 років (більший обсяг від вищезазначеного було зафіксовано в серпні 2011 року).

"У квітні резерви зросли на 13% завдяки надходженням від міжнародних партнерів на тлі подальшого зниження обсягів чистого продажу валюти Національним банком та помірних боргових виплат країни в іноземній валюті", - йдеться у повідомленні.

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Загалом упродовж квітня 2023 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників, зокрема, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Нацбанку надійшло 5,852 млрд дол. З них 2,7 млрд надійшло у межах нової програми МВФ; 1,65 млрд дол. склала макрофінансова допомоги від ЄС; 1,25 млрд дол.– від США через трастовий фонд Світового банку; 242,6 млн дол.– від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики.

При цьому уряд України в квітні виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 446 млн дол. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 107,4 млн дол.

Також на динаміку резервів вплинули операції НБУ на валютному ринку України. У квітні регулятор продав на валютному ринку 1,374 млрд дол. та викупив до резервів 3,7 млн дол.

Крім цього, на зміну резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют – так, у квітні вартість фінансових інструментів збільшилася на 128,7 млн дол.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,7 місяця майбутнього імпорту", - повідомили в НБУ.

Міжнародні резерви під час війни

Протягом 2022 року міжнародні резерви України зменшилися на 7,9% через здійснені валютні інтервенції з продажу валюти для підтримки курсу гривні.

Міжнародні резерви України в січні 2023 року виросли на 5% і станом на 1 лютого склали 29,9 млрд дол.

У лютому 2023 року міжнародні резерви України знизилися на 3,5% і станом на 1 березня 2023 року склали 28,864 млрд дол.

Станом на 1 квітня 2023 року міжнародні резерви України досягли рекордного рівня за останні 11 років – 31,88 мільярда доларів.

У Національному банку зазначили, що обсяг надходжень від міжнародних партнерів цього року може перевищити 42 млрд дол. Вони, зокрема сприятимуть зростанню міжнародних резервів до близько 35 млрд дол. наприкінці 2023 року.

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