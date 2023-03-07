Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,7 місяця майбутнього імпорту.

Міжнародні резерви України у лютому знизилися на 3,5% і станом на 1 березня 2023 року склали 28,864 млрд дол.

Як повідомила прес-служба Національного банку, резерви скоротилися внаслідок інтервенцій регулятора з продажу валюти для покриття різниці між попитом і пропозицією на валютному ринку України, які значною мірою були компенсовані валютними залученнями на користь уряду.

В цілому протягом лютого динаміку міжнародних резервів визначав ряд факторів, зокрема, операції Національного банку на валютному ринку України. Чистий продаж валюти НБУ минулого місяця знизився порівняно з січнем на 609 млн дол. - до 2,452 млрд дол.

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"Зменшення обсягів валютних інтервенцій НБУ порівняно з попереднім місяцем зумовлено як остаточним вичерпанням тиску з боку додаткових бюджетних видатків наприкінці 2022 року, так і стабілізацією курсових очікувань завдяки послідовній монетарній політиці НБУ та відмові від прямого фінансування дефіциту бюджету у 2023 році", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, на динаміку резервів вплинули надходження на користь уряду і виплати за обслуговування і погашення державного боргу, а також переоцінка фінансових інструментів (внаслідок зміни ринкової вартості і курсів валют).

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,7 місяця майбутнього імпорту", - повідомили в НБУ.

Міжнародні резерви України під час війни

Після російського вторгнення Україна отримала безпрецедентну світову фінансову підтримку – згідно з балансовими даними, - близько 32,1 млрд дол. Найбільший обсяг фінансової допомоги надійшов від Сполучених Штатів - 12 млрд дол., Євросоюзу - 8 млрд дол.

Протягом 2022 року міжнародні резерви України зменшилися на 7,9% через здійснені валютні інтервенції з продажу валюти для підтримки курсу гривні.

Міжнародні резерви України в січні 2023 року виросли на 5% і станом на 1 лютого склали 29,9 млрд дол.

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