Збільшення резервів відбулося завдяки надходженням коштів від міжнародних партнерів та зменшенню чистого продажу валюти Нацбанком.

Міжнародні резерви України у січні зросли на 5% і станом на 1 лютого становили 29,9 млрд дол.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України. "Міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2023 року, за попередніми даними, становили 29,9 млрд дол. США. У січні вони збільшилися на 5% завдяки стійким надходженням від міжнародних партнерів та зменшенню чистого продажу валюти Національним банком", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, упродовж місяця Україна отримала 4,4 млрд дол. США (в еквіваленті). З них 1 млрд дол. – від США, 3,3 млрд дол. – від Європейського Союзу; 71,6 млн дол. – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

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"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,7 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку", - наголосили у фінустанові.

Міжнародні резерви України

Як відомо, минулого року Україна отримала безпрецедентну світову фінансову підтримку, відповідно до балансових даних, - близько 32,1 млрд дол.

Найбільший обсяг фінансової допомоги надійшов від Сполучених Штатів – 12 млрд дол., Євросоюзу – 8 млрд дол., МВФ – 2,7 млрд дол., Канади – 1,9 млрд дол. США, Німеччини – 1,6 млрд дол.

В цілому упродовж 2022 року міжнародні резерви України зменшилися на 7,9% через здійснені валютні інтервенції з продажу валюти для підтримки курсу гривні.

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