На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 5,11 млрд доларів.

Станом на 1 квітня 2023 року міжнародні резерви України досягли рекордного рівня за останні 11 років – 31,88 мільярда доларів.

Як повідомляє прес-служба НБУ, в березні резерви зросли на 10% завдяки надходженням від міжнародних партнерів на тлі менших обсягів чистого продажу валюти Національним банком і помірним борговим виплатам країни в іноземній валюті.

Як зазначає регулятор, у березні на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 5,11 млрд доларів.

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Уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 486,8 млн дол. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 638,6 млн дол.

У березні Нацбанк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 1,67 млрд дол і викупив у резерви – 5,2 млн дол.

Чистий продаж валюти НБУ минулого місяця знизився порівняно з лютим 2023 року на 783,1 млн дол. США - до 1 668,9 млн дол.

Міжнародні резерви України в умовах війни

Протягом 2022 року міжнародні резерви України зменшилися на 7,9% через здійснені валютні інтервенції з продажу валюти для підтримки курсу гривні.

Міжнародні резерви України в січні 2023 року виросли на 5% і станом на 1 лютого склали 29,9 млрд дол.

У лютому 2023 року міжнародні резерви України знизилися на 3,5% і станом на 1 березня 2023 року склали 28,864 млрд дол.

Чистий продаж валюти НБУ знизився порівняно з січнем на 609 млн дол. - до 2,452 млрд дол. На динаміку резервів вплинули надходження на користь уряду і виплати за обслуговування і погашення державного боргу, а також переоцінка фінансових інструментів (внаслідок зміни ринкової вартості і курсів валют).

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