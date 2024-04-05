Цьому сприяв значний обсяг міжнародної допомоги у березні.

Станом на 1 квітня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 43,763 млрд дол., збільшившись у березні на 18%.

Як повідомила прес-служба НБУ, така динаміка зумовлена значними (понад 9 млрд дол.) обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Так, у березні на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 9,316 млрд дол. Сюди, зокрема, увійшли перший транш від ЄС за програмою Ukraine Facility (4,9 млрд дол.), кошти від Світового банку під гарантії Японії та Великої Британії (1,6 млрд), кошти від Канади (1,47 млрд дол.), транш від МВФ (880 млн дол.).

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За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті Україна виплатила, в свою чергу, 363,5 млн дол. Крім того, було сплачено 728,5 млн дол. Міжнародному валютному фонду.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,8 місяця майбутнього імпорту", - йдеться у повідомленні.

Міжнародні резерви України

Україна значно наростила міжнародні резерви у 2023 році: станом на 1 січня 2024 року вони становили 40,51 млрд дол. Упродовж минулого року вони в цілому збільшилися на 42%.

Попередній рекордний показник рівня золотовалютних резервів був зафіксований у серпні 2023 року. Тоді вони сягнули 41,72 млрд дол.

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