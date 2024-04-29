За місяць сума зросла майже на 500 мільйонів гривень.

Станом на 31 березня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 5,924 трлн грн, або 151,05 млрд доларів США. Зокрема, зовнішній борг склав майже 4,24 трлн грн (71,56% від загальної суми), або 108,09 млрд дол. Сума внутрішнього боргу сягнула майже 1,685 трлн грн (28,44%) або 42,95 млрд доларів. Про це свідчать дані Мінфіну.

Так, протягом березня сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 434,31 млрд грн, у доларах державний та гарантований державою борг збільшився на 7,36 млрд доларів.

Варто зазначити, що обсяг державного та гарантованого державою боргу розраховується у грошовій формі як непогашена номінальна вартість боргових зобов’язань у валюті кредиту. Визначається у гривнях та доларах США за курсом Нацбанку.

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Держборг України

Протягом лютого сума державного та гарантованого державою боргу у доларовому еквіваленті зменшилась на 1,21 млрд дол, у той час як у гривневому еквіваленті вона зросла на 2,03 млрд грн. Станом на 29 лютого державний та гарантований державою борг становив 5 490,10 млрд грн або 143,69 млрд дол. А на кінець січня державний борг України складав 5,48 трлн грн, або 144,9 млрд дол.

Раніше УНІАН писав, що Україна може реструктуризувати частину державного боргу на суму 20 млрд доларів. Інвестори, які володіють відповідними облігаціями, створюють комітет кредиторів і можуть почати переговори у квітні.

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