Зменшення відбулося в основному через продаж регулятором валюти на міжбанківському ринку.

Станом на 1 липня міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 22,76 млрд доларів, що на 9% менше показника на початок червня.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку.

"За підсумками червня міжнародні резерви скоротилися на 9% з огляду на продаж валюти Нацбанком, що частково компенсовано валютними надходженнями на користь уряду", - йдеться в повідомленні.

Загалом, як повідомляє регулятор, упродовж червня динаміку міжнародних резервів визначали: операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку, операції з управління державним боргом, а також переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).

Війна в Україні та міжнародні резерви:

За даними Національного банку, міжнародні резерви України у березні зросли на 2% і станом на 1 квітня 2022 року склали 28,1 млрд дол. США.

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що щомісячно Україна потребує до 7 млрд доларів на покриття дефіциту державного бюджету. На відновлення всього, що зруйнувала російська армія в Україні, потрібно 600 млрд доларів.

Станом на 1 травня 2022 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 26,94 млрд доларів, що на 4% менше показника на початок квітня.

За даними Національного банку, міжнародні резерви України станом на 1 червня становили 25,1 млрд доларів, що на 7% менше показника на початок травня.

Вас також можуть зацікавити новини: