Міжнародні резерви України протягом квітня скоротилися на 1,5 млрд доларів.

Міжнародний резерви України станом на початок травня, за оперативними даними, склали 26,6 млрд доларів, що на 1,5 млрд доларів менше показника на початок квітня.

Як повідомила прес-служба НБУ, про це написав у своїй колонці голова Національного банку Кирило Шевченко.

"Зараз ми маємо адекватний запас міжнародних резервів, незважаючи на своєчасне виконання урядом всіх своїх валютних боргових зобов'язань. Станом на початок травня резерви, за оперативними даними, становлять 26,6 млрд дол. США. При достатній міжнародній фінансовій допомозі у нас буде можливість утримувати резерви на належному рівні і навіть збільшувати їх", - йдеться в повідомленні.

Важливою причиною скорочення золотовалютних резервів протягом квітня стали інтервенції Нацбанку з продажу валюти для підтримки курсової стабільності.

"У міру зростання обсягів пропозиції валюти на ринку завдяки поступовому відновленню експорту товарів ми повернемося до політики плаваючого курсоутворення, при якій курс визначається ринком, а центробанк згладжує надмірні курсові коливання", - пояснив Шевченко.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

25 лютого Кабінет міністрів прийняв рішення про випуск військових облігацій на суму до 400 млрд грн.

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