На відновлення всього, що зруйнувала російська армія в Україні, потрібно 600 млрд доларів.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що щомісячно Україна потребує до 7 млрд доларів на покриття дефіциту державного бюджету.

Про це він сказав у своєму зверненні до народів України та Великої Британії, виступаючи на благодійному вечорі Brave Ukraine.

"Щомісячно Україна потребує до 7 мільярдів доларів на покриття дефіциту державного бюджету. І загалом вже прораховано більше 600 мільярдів доларів на відновлення того, що російська армія зруйнувала", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна шукає в цілому не менше 5 мільярдів доларів США на місяць у вигляді міжнародної допомоги для покриття витрат країни.

Міжнародний валютний фонд створив спеціальний адміністративний рахунок, через який бюджет України щомісячно отримуватиме 5 млрд доларів для того, щоб виконати всі соціальні і гуманітарні зобов’язання перед громадянами України.

Радник президента України з економічних питань Олег Устенко впевнений, що Україна отримає потрібне фінансування у $7 млрд щомісяця на покриття першочергових витрат державного бюджету.

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