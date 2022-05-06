Зменшення відбулося в основному через продаж регулятором валюти на міжбанківському ринку.

Станом на 1 травня 2022 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 26,94 млрд доларів, що на 4% менше показника на початок квітня.

Про це повідомляється на офіційному сайті Національного банку.

"За підсумками квітня міжнародні резерви скоротилися на 4% з огляду на продаж валюти Національним банком, що частково компенсовано валютними надходженнями на користь уряду", - йдеться в повідомленні.

Загалом, як повідомляє регулятор, упродовж квітня динаміку міжнародних резервів визначали: операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку, операції з управління державним боргом, а також переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).

Як повідомляв УНІАН, за даними Національного банку, міжнародні резерви України у березні зросли на 2% і станом на 1 квітня 2022 року склали 28,1 млрд дол. США.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що щомісячно Україна потребує до 7 млрд доларів на покриття дефіциту державного бюджету. На відновлення всього, що зруйнувала російська армія в Україні, потрібно 600 млрд доларів.

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