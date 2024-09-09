З 9 вересня до 29 листопада триватиме збір монет на потреби українських військових, постраждалих внаслідок бойових дій.

Національний банк України та Superhumans Center розпочинають проведення щорічної благодійної акції #SuperCoins.

Як повідомила прес-служба регулятора, впродовж наступних трьох місяців – з 9 вересня до 29 листопада 2024 року включно – по всій Україні триватиме збір монет номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень. Сума зібраних коштів буде перерахована на потреби українських військових, які постраждали внаслідок бойових дій.

"Звичайні монети, які ми щодня тримаємо в руках, можуть стати рятівною підтримкою для тих, хто цього потребує, та допомогти повернути суперможливості нашим героям. Звертаюся до молоді, педагогів та усіх громадян загалом: підтримайте українських військових, які втратили кінцівки, зробіть їх адаптацію простішою. Кожна зібрана монета здатна поліпшити життя тих, хто віддав частину себе заради України", – закликав заступник голови Нацбанку Олексій Шабан.

Відео дня

Щоб долучитися до акції, потрібно зібрати монети (номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень) та в період із 9 вересня до 29 листопада 2024 року віднести їх до найближчого відділення банку – партнера акції. Банк перерахує ці кошти на рахунок фонду Superhumans Center. До акції можуть долучатися колективи та збирати монети в закладах освіти, на підприємствах, в організаціях та інших установах.

Банками – партнерами акції стали ПриватБанк, Ощадбанк та ПУМБ.

"Мобілізація монет" - що відомо

Ще у 2022 році Нацбанк ініціював проведення благодійної акції "Смілива гривня", під час якої протягом кількох місяців по всій Україні тривав збір монет номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень для потреб ЗСУ.

У 2023 році, під час другої хвилі акції "Смілива гривня", її учасники зібрали монетами 4,3 мільйона гривень на благодійність.

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