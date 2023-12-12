Збір монет тривав по всій Україні з 4 вересня до 8 грудня.

Учасники другої хвилі благодійної акції "Смілива гривня" від Нацбанку зібрали монетами 4,3 мільйона гривень.

Як повідомила прес-служба регулятора, акція насамперед спрямовувалася на дітей та молодь, які мали можливість взяти участь у зборі монет у своїх навчальних закладах.

"Участь в акції цьогоріч взяли понад 2,5 тисячі навчальних закладів з усіх куточків України, навіть з тимчасово окупованих територій. Благодійна акція "Смілива гривня" спрямована не лише на підтримку наших захисників, вона також сприяє формуванню культури благодійності серед дітей та молоді, яка є частиною фінансової культури", – прокоментувала директор Департаменту комунікацій НБУ Юлія Євтушенко.

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Зазначається, що збір монет тривав по всій Україні упродовж трьох місяців – з 4 вересня до 8 грудня цього року. Сума зібраних коштів перераховувалася на спецрахунок Національного банку, відкритий для потреб сил оборони України. Кожен міг передати для допомоги українським військовим монети номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5, 10 гривень через широку мережу банків-партнерів: ПриватБанк, Ощадбанк, ПУМБ. Крім того, можна було передати неплатіжні монети 1, 2, 5, 25 копійок, поклавши їх до скриньки у відділеннях ПУМБу. Еквівалент цих монет також перераховано на спецрахунок.

Спецрахунок НБУ для потреб Збройних Сил

24 лютого 2022 року Національний банк відкрив спеціальний рахунок для допомоги українським захисникам. Кошти на нього надходять як від громадян та підприємств України, так і від міжнародної спільноти. Від початку повномасштабної війни на цей рахунок перераховано понад 31,4 мільярда гривень, із них понад 30 мільярдів гривень вже перераховано на потреби оборони.

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