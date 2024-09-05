Андрій Пишний зазначив, що Верховна Рада має підтримати цю ініціативу.

В Україні шаги замість копійок можуть з'явитися вже наступного року. При цьому першими можуть з'явитися монети номіналом 50 шагів.

"Якщо парламент підтримає нашу ініціативу цього року, то ми вже в першому півріччі 2025 року зможемо отримати шаги в обігу", - розповів голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю виданню LIGA.net.

За його словами, ця ідея просто чекала свого часу. Він зазначив, що після відновлення незалежності України навесні 1992 року вже обговорювали можливість повернення шагів і навіть було виготовлено ескізи монет - 1, 5, 10 та 25 шагів. При цьому реалізація цієї ініціативи не потребує додаткових витрат.

Відео дня

"На 2025 рік у нас заплановано карбування близько 20 мільйонів монет номіналом 50 копійок замість тих, що в обігу. Якщо буде ухвалено відповідне рішення щодо шагів, то ми просто забезпечимо необхідні налаштування і станемо карбувати вже "50 шагів", - пояснив Пишний.

Очільник НБУ зазначив, що зараз в обігу близько 1 мільярда 350 мільйонів розмінних монет номіналом 50 копійок, тому карбування 20 мільйонів штук на заміну частини з них не вплине на грошовий обіг. Він зазначив, що повна заміна копійок відбуватиметься поступово, тому в Україні кілька років в обігу будуть паралельно і копійки, і шаги.

"Не виключаємо, що коли випустимо перші монети номіналом 50 шагів, вони цілком можуть зацікавити нумізматів, тому що це повернення нашої історії", - підсумував Пишний.

"Монетна революція" в Україні - головні новини

Голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що в Україні зникнуть "копійки", натомість з'явиться монета під назвою "шаг". За його словами, це робиться для відновлення історичної справедливості, сприяння дерусифікації та відродження національних традицій у грошовому обігу України.

Як сказав Пишний, така назва для розмінної монети як "копійка" фактично є символом московської окупації.

Вас також можуть зацікавити новини: