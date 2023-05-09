Офіційний запуск stereo запланований на кінець першого кварталу 2023 року.

Monobank виходить на польський ринок з проектом під назвою stereo by mono. Офіційний запуск запланований на кінець першого кварталу 2023 року.

Як повідомляє Forbes Україна, monobank співпрацюватиме в Польщі з "дочкою" бельгійського Aion, який належить американському фонду прямих інвестицій Warburg Pincus і є лідером з надання послуг за моделлю banking as a service.

Співзасновник mono Олег Гороховський відзначає, що проект досить складний, проте станом на кінець березня вже понад 212 тисяч клієнтів подали заявки на передзамовлення.

За інформацією Гороховського карта буде виглядати так само, як і раніше, з тією лише різницею, що на ній буде напис stereo by mono.

Гороховський також відзначив, що за різними оцінками в Польщі перебувають близько 3 мільйонів українців. "Ми розраховуємо, перш за все, на них, але, звичайно ж, будемо дуже раді і полякам. Нам не терпиться здивувати їх українським рівнем банківського сервісу", - заявив співзасновник банку.

Гороховський зазначив:"Ми хочемо дати українцям те, чого їм так не вистачає в Європі".

Stereo by mono пропонує

безкоштовний банківський рахунок;

віддалену реєстрацію через "Дію";

меню та підтримку українською мовою;

безкоштовні перекази в Україну;

відсутність комісії за поповнення та зняття готівки;

безкоштовну віртуальну карту;

фізичну карту - до 25 злотих;

Підтримку Apple і Google Pay.

Платний пакет stereo+

Також передбачається платний пакет stereo+, який буде запущено паралельно зі звичайною версією stereo і буде коштувати 15 злотих на місяць.

Stereo + матиме додаткові функції та менші комісії:

безкоштовний випуск фізичної картки (без передплати - 25 злотих);

деякі платежі по IBAN будуть безкоштовними (без передплати - 5 злотих);

відкриття рахунку в євро;

можливість коментувати та реагувати на платежі, як у monobank.

Для того щоб отримати доступ, необхідно мати PESEL (номер запису в польській системі реєстрації населення).

Заявку можна подати тут.

Війна в Україні та monobank

25 листопада 2022 року, після того як через російські обстріли в Україні почалися відключення світла, клієнтам monobank дали можливість зняти готівку без банкоматів.

22 грудня 2022 року в додатку monobank з'явилася карта працюючих терміналів.

7 квітня 2023 року співвласник monobank Володимир Яценко оголосив премію українським виробникам, чий БПЛА долетить і приземлиться на Красній площі у Москві 9 травня.

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