Клієнти мonobank можуть зняти готівку в супермаркетах.

У зв'язку з тим, що через відключення світла багато банкоматів можуть не працювати, клієнти мonobank можуть зняти готівкові кошти в аптеках, супермаркетах і на АЗС.

Як йдеться в повідомленні банку, клієнти мonobank можуть зняти готівку в супермаркетах: Novus, Varus, "Делві", "Лоток", "АТБ", "Сільпо", "Точка", "Траш", "Сим23", Roshen, "Фора", "Свій Маркет", FOZZY, "Коло", "Ашан", Torba, "Посад", Winetime.

Також клієнти банку зможуть зняти готівку в аптеках: "АНЦ", "Подорожник", "Аптека 911", "Сальве", "Біла Ромашка", "Шара", "Благодія", "Аптека Доброго Дня", "Вітамін", "Аптека Оптових Цін", "Копійка", "1 Соціальна аптека", "МЕД-СЕРВІС".

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Крім того, готівку можна буде зняти в магазинах "Епіцентр", "Шик та Блиск", "Фокстрот", "Дніпро-М", Prostor, MasterZoo.

Також послуги зі зняття готівкових коштів з карт мonobank надаватимуться на АЗС: ОККО, WOG, SOCAR, Авіас, УКРНАФТА, БРСМ-Нафта.

Удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада в Україні розпочався енергетичний блекаут. У зв'язку з масовими відключеннями світла зняти готівку в банкоматах неможливо. Також неможливо розплатитися за покупки банківською картою, термінали в магазинах не працюють. Біля банкоматів шикуються кілометрові черги.

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